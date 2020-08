Reabilitação da EN 230 orçada em mais de USD 600 milhões

Malanje – Seiscentos e Trinta milhões de dólares norte americanos é o valor disponibilizado pelo Executivo angolano na reabilitação e ampliação de mais 300 quilómetros do troço Malanje/Saurimo (Lunda sul), ao longo da Estrada Nacional 230.

A informação foi dada ontem (segunda-feira), nesta cidade, pelo ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, à sua chegada a Malanje para o lançamento da referida empreitada, a ter lugar na comuna de Xandel (Quela), fronteira com o município de Xá-muteba.

Segundo o ministro, as obras abrangem cinco lotes, nomeadamente, Malanje/Mucari, Mucari/Rio Lui, Rio Lui/Xá-muteba, Xá-muteba/Cangola e Cangola/Muamussamba e inclui reabilitação de pontes ao longo dos troços, adjudicadas a igual número de empreiteiros.

Realçou que o valor compreende igualmente mais 320 quilómetros da Lunda Norte a Lunda Sul, cuja consignação acontece na próxima semana, com prazo de execução de 18 meses.

O ministro destacou a importância da asfaltagem dos cinco lotes de estrada que visam à ligação de Luanda/Malanje às províncias do leste do país, no que toca ao fomento da economia nacional, face à livre circulação de pessoas e bens e às trocas comerciais.

Por sua vez, o governador de Malanje, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, mostrou-se optimista quanto aos prazos de conclusão e a qualidade previstas das obras, na medida em que estão já cabimentados os valores para o efeito.

Destacou a retomada dentro de dias das estradas do bairro Canâmbua, nesta cidade, no âmbito das infra-estruturas integradas, até então paralisadas por razões de vária ordem, tendo destacado a necessidade de reabilitação urgente da estrada que liga os municípios de Cangandala (Malanje) e Mussende (Cuanza sul), cuja preocupação apresentará ao ministro Manuel Tavares de Almeida, no sentido de influenciar a sua aprovação.

A visita do ministro Manuel Tavares de Almeida serviu igualmente para avaliar o grau de execução dos trabalhos inseridos no plano de salvação de estradas de Malanje, com destaque para o troço que dá acesso ao Instituto Superior de Tecnologia Agro-Alimentar de Malanje ( STAM), no bairro Cangambo Ocidental e as obras de infra-estruturas integradas do bairro Canâmbua.