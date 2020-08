Xadrez: FAX realiza eleições em Setembro

As eleições na Federação Angolana de Xadrez (FAX) realizam-se dia 26 de Setembro próximo, segundo deliberação da Assembleia-Geral Ordinária, realizada online, por via do aplicativo Zoom.

De acordo com uma comunicação da FAX, a que a Angop teve acesso, neste domingo, o conclave decorreu no final da tarde de sábado e contou com a participação de dez das onze associações provinciais filiadas.

Foi aprovada a comissão eleitoral a ser liderada pelo Mestre FIDE, João Francisco, que deve apresentar, nos próximos dias, um calendário eleitoral em obediência ao prazo marcado para a renovação dos órgãos socais.

Na comissão eleitoral figuram ainda Augusto Fernandes (secretário) e Lucrécia Piedade (escrutinadora).

Os membros federativos aprovaram igualmente o relatório e contas do exercício atinente ao primeiro semestre deste ano, numa reunião liderada pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Gil Alves Benchimol.

A Angop apurou que até ao momento apenas o presidente cessante, Tito Martins, assumiu que concorrerá à sua própria sucessão, após quatro anos à frente dos destinos da federação do jogo ciência.

No histórico de eleições neste órgão, apenas no mandato de Fernando Coelho, que liderou durante oito anos (1999 a 2007) se registou duas listas concorrentes. Na altura, Tito Martins, actual líder, desistiu da corrida alegadamente por questões pessoais.

Aguinaldo Jaime presidiu a federação no período de 2007-2011 e 2011-2015, tendo sido substituído por Tito Martins (2016-2020).

Rogério Silva foi o primeiro presidente da FAX na era pós independência nacional, tendo permanecido no cargo por 18 anos (1980-1998).