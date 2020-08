Ministros dos Desportos avaliam impacto da Covid-19

Com vista a analisar o impacto da Covid-19 na actividade desportiva, a União Africana (UA) vai juntar, na próxima terça-feira, via teleconferência, os ministros dos desportos do continente.

A agenda da conferência, com inicio às 14 horas, inclui abordagens sobre “o impacto da pandemia no desporto” e “o papel dos Estados Membros para mitigar os efeitos”, bem como a actualização sobre a estratégia continental desenvolvida pela União Africana e o movimento desportivo na resposta para mitigar o impacto da pandemia.

Durante o encontro será igualmente elaborado uma declaração sobre as respostas do desporto ao impacto do vírus.

A convocatória do encontro refere que se vai deliberar uma acção colectiva para mitigar a propagação do vírus e desenvolver uma estratégia para o desporto durante e após pandemia.

Na sexta-feira, na reunião do Conselho de Ministros da Região Cinco, a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, mostrou-se expectante na resolução dos problemas a serem apresentados no fórum.