MASFAMU lança ciclo de cinema infantil educativo

O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) lançou este sábado em Luanda, o projecto “Cinema Kandengue” visando entreter e educar crianças a partir da primeira infância com temas nacionais e internacionais ligados a às respectivas idades.

No acto da apresentação do programa realizado no Lar infantil Kuzola, a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber, fez saber que esta acção enquadra-se no quarto dos 11 compromissos da criança, que visa garantir o acesso à educação, e esta é uma das formas de transmissão de conhecimento.

Segundo afirmou, trata-se de um ciclo de cinema com foco na educação que será levado aos diversos municípios e distritos de Luanda. Assim que as condições permitirem o programa vai às restantes províncias do país, por se tratar de uma acção de âmbito nacional.

Sem avançar o número de crianças a se beneficiarem, a responsável garantiu que o programa vai abranger numa primeira fase todos os centros cadastrados pelo MASFAMU, posteriormente vão aos demais locais onde existem crianças, tendo em conta que o objectivo é entreter e educar crianças.

A temática a apresentar nas crianças, de acordo com Elsa Barber, é variado por se tratar de uma franja que está em idade de aprender, então estão preparados temas ligados ao desporto, educação, cultura, entre outros segmentos de autores nacional e internacional.

A directora do Lar Kuzola, Engrácia do Céu, disse controlar 398 crianças, algumas das quais com necessidades especiais, dos 0 até 14 anos de idade, porém tem também adultos com necessidades educativas especiais, porque entraram menores e por não ter aonde os mandar, pelo que continuam no lar.