Sputnik V: Rússia pode iniciar exportações da vacina contra COVID-19 em Março de 2021, diz ministro

Segundo ministro da Indústria e do Comércio da Rússia, a vacina contra COVID-19, produzida no país, poderá ser exportada a partir de Março de 2021.

No início de Agosto, Rússia se tornou o primeiro país do mundo a registar uma vacina contra COVID-19, baptizada de Sputnik V. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya e atualmente está passando pela terceira fase dos testes.

A exportação da vacina russa contra o coronavírus pode começar em Março de 2021, depois que sua produção na Rússia se estabilizar, disse aos jornalistas nesta sexta-feira (21) o ministro da Indústria e do Comércio, Denis Manturov.

“Com toda certeza, provavelmente será na primavera [a partir de Março no hemisfério Norte] do próximo ano, se falamos de exportação. Será quando já alcançaremos um volume suficiente de produção em nosso país”, disse Manturov.

De acordo com Manturov, as exportações terão início depois do volume de produção de vacinas na Rússia aumentar e depois que os institutos russos, em particular o Instituto Gamaleya, interagirem com seus colegas estrangeiros.

“É preciso passar por um ciclo de aprovações para tomar uma decisão. Alguns estão prontos para comprar hoje, mas nós não estamos prontos, porque precisamos cumprir nossos próprios objectivos”, acrescentou o ministro.

Embora alguns países ocidentais tenham expressado reservas sobre a segurança da vacina, já que ela ainda não passou na terceira fase dos testes clínicos, o Ministério da Saúde russo afirma que o medicamento provou ser capaz de produzir imunidade contra o vírus.