Golpe de Estado no Mali. Cronologia. Umaro Sissoco Embaló apresenta-se na ECOWAS. Guiné Equatorial: Remodelações

No dia seguinte à renúncia forçada de Ibrahim Boubacar Keïta, milhares de pessoas celebraram a “vitória do povo do Mali” em Bamako, na sexta-feira. Os golpistas iniciaram discussões com partidos políticos e a sociedade civil.

Eles pressionaram o presidente do Mali a renunciar. Agora tudo está por fazer. Os militares do Comité Nacional para a Salvação do Povo (CNSP), empreiteiros da queda do IBK, iniciaram esta quarta-feira consultas com “as forças vivas da nação” a fim de se prepararem para um período de “transição político-civil” , que eles prometeram rápido.

Um “vasto projeto”, admite o porta-voz do Comitê, Ismaël Wagué, em entrevista à Jeune Afrique .

Aproveitando uma certa aura, o CNSP se reuniu quinta-feira com partidos da oposição no Ministério da Defesa. Lideradas pelo primeiro vice-presidente da comissão, Malick Diaw, as discussões visaram tranquilizar uma classe política em expectativa, ainda dividida entre a condenação e a aprovação do golpe.

Umaro Sissoco Embaló apresenta-se na ECOWAS

Durante a videoconferência da CEDEAO dedicada ao golpe de Estado no Mali, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, não hesitou em maltratar alguns dos seus pares da África Ocidental. “Jeune Afrique”.

Guiné Equatorial: nos bastidores da última remodelação

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo reformulou seu governo em 20 de agosto e confirmou o primeiro-ministro Francisco Pascual Obama Asue em seu posto. No entanto, o último foi anunciado começando. Aqui está uma visão dos bastidores dessas mudanças.

Francisco Pascual Obama Asue não era favorável às previsões. Segundo nossas fontes, poucos dias antes da remodelação do governo, o primeiro-ministro teve de ceder seu lugar. Ele então pagou pelos efeitos da crise financeira e económica – devido em particular à queda dos preços do petróleo.

Os críticos de Francisco Pascual Obama Asue – incluindo um dos filhos do presidente, Gabriel Obiang Lima – também o criticaram por ser muito complacente com alguns dos ministros acusados ​​de peculato financeiro.