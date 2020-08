Covid-19: Europa regista média de 26 mil novos casos por dia

Com a chegada do outono e da época da gripe, a OMS alerta para a necessidade de vacinação nos grupos de risco.

O número de casos está a aumentar na Europa, uma tendência que preocupa a Organização Mundial da Saúde. O Director-Geral da OMS na Europa pediu esta quinta-feira um cuidado especial na reabertura das escolas e salientou a importância da vacinação, sobretudo nos idosos.

Espanha é o país da Europa Ocidental com mais casos de covid-19 e os lares são uma das preocupações. O Ministério da Saúde reportou cerca 1.200 idosos infectados, sobretudo nas regiões de Aragão e Catalunha.

Novos casos na Alemanha atingem valor mais alto desde Abril

A Alemanha regista 1.707 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto observado desde o final de Abril, e mais uma dezena de vítimas mortais.

As autoridades acreditam que a subida das infecções, que se tem notado desde o final do mês de Julho, está relacionada com o regresso das férias e com celebrações familiares. Alguns especialistas defendem, ainda assim, que a principal razão se prende sobretudo com a subida do número de testes.

Desde o início do mês de Agosto, quem regresse à Alemanha proveniente de uma zona considerada de risco é obrigado a realizar um teste (gratuito) à Covid-19. A chanceler Angela Merkel avisou, na terça-feira, que o país não vai, por agora, aliviar as medidas de contenção que ainda vigoram no país.