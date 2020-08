Kudurista Sebem recebe de presente nova casa no Zango 5 (Vídeo)

Depois de muitas esperanças derretidas em sofrimentos e lamentos, o kudurista Sebem foi bafejado pela sorte, ao receber um apartamento T3 de presente, na Centralidade Zango 5, onde desfruta de mais conforto, ao lado de familiares directos, que acompanham o seu estado de saúde.

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião fez a entrega formal das chaves da nova casa do Kudurista que padece de grave doença do foro neurológico.

Com este gesto que a reportagem da TPA documenta fica registado um gesto de carinho do Presidente da República, João Lourenço, para com o jovem apresentador e animador cultural que fez parte do cartaz de programas de entretenimento do canal 2 da TPA, por motivo de doença grave, que o afastou dos palcos e do pequeno écran.

REPORTAGEM DA NOVA CASA DE SEBEM – TPA – YOU TUBE

Sebem recebeu igualmente uma parte significativa do recheio da casa e uma cesta básica de alimentos, que vão minimizar as carências do seu dia a dia de enfermo.

Esperemos que outras surpresas de carácter humanitário da parte da sociedade civil possam preencher de satisfação o seu dia a dia.