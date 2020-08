Covid-19: Levantado cordão sanitário na Base do Kwanda

Soyo – A Comissão Multissectorial para o Combate à Covid-19 procedeu hoje, quinta-feira, ao levantamento do cordão sanitário imposto na Base de Apoio às Actividades Petrolíferas “Kwanda”, no município do Soyo, província do Zaire, 20 dias depois do seu início.

A cerimónia do levantamento da cerca sanitária foi testemunhada pelo Secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que garantiu estarem asseguradas todas as condições de segurança para o reinício do funcionamento normal daquela base estratégica para a economia do país.

Em declarações à imprensa, o Secretário de Estado anunciou que até ao momento a província do Zaire contabiliza 25 casos positivos de Covid-19, sendo 24 no Soyo e um na cidade de Mbanza Kongo.

De acordo com o responsável, ao longo deste período foram realizadas formações em matéria de Covid-19 e outras acções que aproximaram as instâncias da base logística e Angola LNG ao Ministério da Saúde, no que diz respeito ao acompanhamento e gestão eficiente de casos positivos.

Referiu que um universo de mil e 117 funcionários da base do Kwanda foram submetidos a testes rápidos serológicos, ao passo que por biologia molecular foram testadas mil e 60 pessoas.

Franco Mufinda garantiu que a base logística do Kwanda continuará a merecer o devido acompanhamento da comissão multissectorial, apesar do levantamento da cerca sanitária. Disse que, para o efeito, foi montado um sistema de vigilância epidemiológica ao nível interno, para a gestão de outros possíveis casos.

A Província do Zaire conta, actualmente, com 25 casos activos de Covid-19, dos quais dois recuperados.