A pobreza é a razão pela qual as vidas africanas não importam

As raízes da discussão sobre a questão das vidas africanas derivam do facto de que a África é pobre – e é pobre por causa das políticas ocidentais, diz Baffour Ankomah .

Poucas semanas depois de Laurent-Désiré Kabila e seus rebeldes apoiados pelo Ocidente tomarem o poder em Kinshasa a 17 de Maio de 1997, após derrubar Mobutu Sese Seko, o antigo presidente zairense apoiado pelos americanos, Chester Crocker, que havia sido o secretário adjunto dos Estados Unidos da Estado para os Assuntos Africanos, no consulado do presidente Ronald Reagan, fez um comentário revelador que foi ao cerne do debate da African Lives Matter (ALM) – ou mais precisamente, os factores externos que influenciam as vidas africanas não importam.

“Nós e os nossos amigos”, disse Crocker incisivamente, “controlamos as chaves dos clubes e tesouros que Kabila precisará usar se quiser reconstruir o país”.

Na edição de Agosto / Setembro de 2020 da revista New African, os meus colegas abordaram os factores internos que fazem com que a vida em África não tenha importância. Eu os aplaudo pelos seus esforços. Eu, no entanto, escolhi um caminho diferente para trazer mais profundidade às discussões.

Então aqui estou eu, lidando com alguns dos factores externos que fizeram com que a vida dos africanos não importasse. Este é um assunto muito vasto, que o presente artigo não pode tratar suficientemente, portanto, continuarei a discussão em um artigo futuro. Agora vamos direto ao assunto.

Embora os fatores domésticos tenham desempenhado um papel importante no fenómeno ALM, eu proponho que se os países africanos tivessem prosperado economicamente como seus congêneres na Ásia, os efeitos do ALM não teriam sido sentidos tão fortemente pelos africanos como são agora. A maior parte dos nossos problemas em África são económicos. As nossas vidas têm sido difíceis, principalmente porque os nossos países não conseguiram desenvolver as nossas economias, confirmando o temor do presidente Kwame Nkrumah de que a independência política não teria sentido sem independência económica.

Sim, há corrupção em todo o mundo, mas os países prósperos e seu povo não sentem o calor da corrupção como nós na África por causa de seu nível de bem-estar económico. Este é um facto empírico.

Então, por que não fomos capazes de fazer as nossas economias crescerem para tornar as nossas vidas importantes? Muitos factores estão envolvidos, mas, para os propósitos desta peça, vou me concentrar apenas nos factores externos.

Chester Crocker disse isso bem em 1997: “Nós e nossos amigos [ou seja, o mundo ocidental] controlamos as chaves dos clubes e tesouros que Kabila precisará usar se quiser reconstruir o país”.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, fatores externos (ou melhor, generosidade americana e, posteriormente, europeia) foram fundamentais para o desenvolvimento económico de países menos dotados que tiveram a sorte de receber tal generosidade, e não necessariamente porque esses países são feitos de mágicos e génios económicos. Isso pode parecer controverso, mas vou explicar.

Em Outubro de 1999, participei de um Fórum de Negócios África-Ásia em Kuala Lumpur, Malásia, onde o primeiro-ministro anfitrião, Mahathir bin Mohamad, fez um dos discursos mais verdadeiros que já ouvi. Analisando os males que impediram o progresso econômico africano, Mahathir admitiu que “muitos países asiáticos só recentemente alcançaram o desenvolvimento e a memória dessa experiência ainda está fresca em suas mentes”.

Por “apenas recentemente”, Mahathir estava acabando com a mentira ou pretensão de que os asiáticos haviam sido gênios económicos durante toda a vida. Eles haviam “alcançado apenas recentemente o desenvolvimento económico”. A questão é: por que “apenas recentemente”? Veremos em breve.

Fórmula ganha-ganha

Mahathir então acertou o prego na cabeça: “Quando as nações asiáticas lutavam por um lugar ao sol da economia, os investidores ocidentais vieram e ajudaram a estabelecer indústrias e negócios que trouxeram benefícios para todos. Era uma fórmula ganha-ganha. Isso é o que a África perdeu. ”

O primeiro-ministro da Malásia apelou então ao bom senso de seus irmãos e irmãs asiáticos, dizendo: “Agora é a vez da Ásia, com nossa nova experiência, nossa recém-descoberta riqueza, tecnologia e habilidades para fazer o mesmo por outras nações menos desenvolvidas . É disso que se trata a cooperação Sul-Sul ”.

Ele continuou: “Se nós, nações asiáticas, nos tornarmos parceiros genuínos no desenvolvimento africano e não exploradores de riqueza e oportunidades, e se nós, nações asiáticas, pudermos ajudar a enriquecer a África com nosso capital, habilidades e tecnologia, nos beneficiaremos do aumento do comércio e das oportunidades que um uma África mais rica oferecerá.

“Foi o que aconteceu quando os países desenvolvidos [ou seja, o Ocidente] investiram na Ásia. Isso é o que vai acontecer quando investirmos na África. É uma fórmula ganha-ganha que todos devem endossar. Isso criará um ciclo de prosperidade ”.

Mas isso não aconteceu. No entanto, a grande importância do discurso de Mahathir – a fórmula ganha-ganha do mundo ocidental de investimento pesado, que “a África perdeu” – deve estar no centro das atuais discussões do ALM.

Muitas vezes me pergunto por que, embora a África tenha sido tão eurocêntrica – como Mahathir disse com propriedade, “tão eurocêntrica que para ir de alguns países africanos a outro, você tem que ir pela Europa … É tão absurdo quanto a ideia de ir de Malásia para Hong Kong ou Filipinas via Londres! ” – no entanto, esse eurocentrismo africano ainda não dá à Europa nenhum conforto para fazer à África o que se fez à Ásia em termos de investimento, ou não ignorar a África no seu caminho para a Ásia.

Mas, como todos sabemos, na África, Europa e América escolheram a rota da esmola; na Ásia, eles constroem fábricas e negócios e transferem tecnologia para fazer crescer economias e melhorar vidas. E essa, surpreendentemente, tem sido uma das principais diferenças na prosperidade asiática e no subdesenvolvimento africano.

Não devemos esquecer que, após a Segunda Guerra Mundial, os EUA, agora prósperos e melhor colocados do que as nações europeias devastadas pela guerra, selecionaram deliberadamente uma cadeia de países que se estendem da Finlândia, Noruega, Suécia, Alemanha e até Japão, Taiwan , Coréia do Sul, etc., e deu-lhes ajuda econômica, militar e política para se tornarem potências econômicas a fim de atuar como um cordão sanitário contra a disseminação do comunismo.

Industrialização vs agricultura

Esses países, e outros na Europa cujas economias foram destruídas pela guerra, desfrutaram dos benefícios do Plano Marshall dos Estados Unidos, cujo objetivo principal era a reindustrialização da Europa. Nunca se esqueça disso: “O cerne do Plano Marshall”, como o Prof. Erik S. Reinert, o historiador económico norueguês se preocupa em enfatizar, “foi a reindustrialização: a demanda e a oferta de capital eram per se inteiramente secundárias à principal estratégia de desenvolvimento da vida industrial de uma nação. ”

Então, por que a América e a Europa escolheram dar esmolas na África, não a industrialização como fizeram na Europa e na Ásia depois da guerra? Curiosamente, sua história lhes diz que nenhum país jamais se enriqueceu exportando alimentos e matérias-primas sem ter também um sector industrial.

Eles também sabem que quanto mais um país se especializa em agricultura e matérias-primas, mais pobre se torna. Eles sabem disso pelo Plano Morgenthau, elaborado por Henry Morgenthau Jr, secretário do Tesouro dos Estados Unidos (de 1934-1945), que buscou desindustrializar a Alemanha e transformá-la em um país agrícola após a Segunda Guerra Mundial.

Os efeitos do Plano Morgenthau, implementado imediatamente após a capitulação alemã em 1945, foram tão desastrosos para a Alemanha derrotada que os americanos ficaram alarmados o suficiente para detê-lo em 1947 e substituí-lo pelo Plano Marshall de reindustrialização.

Infelizmente, a agricultura e a produção de matérias-primas são o caminho que os mesmos americanos e seus “amigos que possuem as chaves dos clubes e tesouros que a África precisará explorar” se quisermos reconstruir nossos países aconselham a África a seguir.

É uma pena que nossos líderes tímidos tenham se recusado pateticamente a ver a importância da outra admoestação de Erik Reinert: “Se você quer entender as causas da prosperidade americana e europeia, estude as políticas daqueles que a criaram, não o conselho de seus sucessores esquecidos. ”

Como resultado, as economias atrofiadas da África não podem sustentar vidas africanas e torná-las importantes. Se pudermos resolver o problema económico e dar empregos ao nosso povo, especialmente aos jovens que estão cada vez mais perdendo as esperanças no futuro, o debate sobre ALM terá um rumo diferente.

