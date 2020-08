RAPP permite planificar melhor a economia familiar

Uíge – O primeiro Recenseamento Agro-pecuário e Pescas (RAPP) no país vai permitir planificar e informar melhor as acções desenvolvidas pelo Governo Provincial do Uíge, no sentido de alavancar a economia familiar na região.

Esta afirmação foi feita pelo governador provincial do Uíge, Sérgio Luther Rescova, quando discursava no acto de lançamento do RAPP na região, quarta-feira, na aldeia de Quimalalo, município do Songo.

Disse que o RAPP visa ainda programar melhor as actividades agropecuária e das pescas das famílias, para aumentar as suas produções e gerar mais rendas.

“ Queremos desenvolver o nosso país e isso só é possível se apostarmos na produção. A agricultura e a pecuária são sectores primários da nossa economia que precisamos de desenvolver”, ressaltou.

Reconheceu que os dados actuais dos sectores agro-pecuários e das pescas são imprecisos e desactualizados, por isso, o RAPP vai também permitir organizar melhor esta informação.

Apelou à população no sentido de colaborar com os agentes de campo do RAPP fornecendo dados viáveis.

Exortou igualmente os recenseadores a exercerem com profissionalismo a actividade de recolha de dados da população, no sentido do RAPP ter o êxito prognosticado.

O director do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas do Uíge, Eduardo Gomes, garantiu estarem asseguradas as condições materiais e humanas para a realização do censo.

Fez saber que estão mobilizados 77 técnicos, entre recenseadores, supervisores, cartógrafos, entre outro pessoal de apoio, para o RAPP na província do Uíge.