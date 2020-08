Presidente Trump anuncia proposta para reimpor sanções da ONU contra o Irão

O Presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos pretendem restaurar praticamente todas as sanções suspensas pelas Nações Unidas contra o Irão.

“É um ‘snapback, não é incomum’, afirmou o Presidente nesta quarta-feira, 19, em conferência de imprensa na Casa Branca, citando o termo pelo qual é conhecido o mecanismo de restauração das sanções internacionais

Trump acrescentou ter instruído o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a “a tomar as medidas necessárias nesse sentido”.

Com a proposta do Governo americano, a decisão terá de ser tomada pelo Conselho de Segurança da ONU, que recusou no passado dia 14 manter as sanções.

Donald Trump reiterou ser necessário reimpor as sanções “para que o Irão jamais tenha uma arma nuclear” e criticou o que chamou de “acordo ridículo feito em 2015 pelo então presidente Obama e seu vice, Joe Biden”.

“Pagamos uma fortuna por um plano fracassado”, concluiu o Presidente.

Na votação do passado dia, uma resolução propondo uma extensão do embargo sobre a venda de armas ao Irão no Conselho de Segurança da ONU foi chumbada.

Todos os parceiros europeus, nomeadamente o Reino Unido e a França, abstiveram-se, enquanto Estados Unidos e República Dominicana votaram a favor.