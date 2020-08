Covid-19: Multados 90 cidadãos por uso incorrecto da máscara

As forças de defesa e segurança na província do Cuanza Sul retiveram e multaram, nas últimas 24 horas, 90 cidadãos nacionais na faixa dos 14 aos 57 anos, por uso incorrecto da máscara facial em desobediência ao Decreto Presidencial sobre a Situação de Calamidade Pública.

Os implicados foram flagrados pelas forças da ordem nos municípios do Sumbe, Seles, Amboim, Porto Amboim e Ebo, quando circulavam na via pública sem o uso da máscara e outros, fazendo uso incorrecto deste artefacto.

De acordo com uma nota do Comando Provincial do Cuanza Sul da Polícia Nacional, distribuído hoje, quarta-feira, a ANGOP, os referidos cidadãos foram soltos depois pagaram as correspondentes multas e advertidos a fazerem o uso correcto das máscaras, bem como pautarem pelo recolhimento cívico domiciliar.

No período de 13 a 14 de Agosto, as forças de defesa e segurança detiveram igualmente quatro cidadãos, provenientes de Luanda, no Posto de Fiscalização do Longa, no município do Porto Amboim. Os mesmos pretendiam seguir viagem para a região sul do país.

Os referidos cidadãos, com as idades entre 25 a 33 anos, violaram a cerca sanitária de Luanda.

O município do Sumbe teve um caso positivo da Covid-19 que resultou em morte, Cassongue com dois e Libolo com um.

No período de três a nove deste mês, a comissão provincial realizou 93 testes rápidos de Covid-19, dos quais 15 resultaram em IGM e cinco IGG reactivos.

A província tem um cumulativo de 563 testes rápidos, dos quais 31 reactivos a IGM e IGG, cujas amostras estão em processamento em Luanda.

Noventa e quatro cidadãos encontram-se em quarentena, entre domiciliar e institucional.