Bayern junta-se ao PSG na final da “Champions”

Em jogo de alto nível técnico, o Bayern de Munique teve de conter o ímpeto e a velocidade do Lyon para vencer por 3-0, nesta quarta-feira, e juntar-se ao Paris Saint-Germain na final do próximo domingo (23), no estádio da Luz (Portugal).

Em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões, o destaque no estádio José Alvalade, em Lisboa, foi o médio Serge Gnabry, que marcou os dois primeiros golos da partida.

Assim, no domingo, a equipa alemã vai em busca do seu sexto título na “Champions”, troféu que não vence desde 2013.

Para voltar aos tempos áureos, o Bayern conta com uma poderosa sequência de resultados. São agora 15 vitórias consecutivas em 15 jogos desde a retoma do futebol, e 21 triunfos seguidos no ano.

Entre as vitórias, conta uma histórica goleada sobre o Barcelona por 8-2. Por tudo isso, a equipa germânica é considerada a favorita da final.

No entanto, nesta quarta-feira, o Bayern levou sustos nos primeiros minutos de jogo, mas soube se impor aos poucos em campo. Tanto que foi para o intervalo vencendo por 2-0, golos apontados por Gnabri, aos 18 e 33 minutos.

Lewandowski (88′) fechou a conta dos bávaros.

Para chegar à final inédita, o PSG (França) derrotou terça-feira o Leipzig, curiosamente, também por 3-0.