Mais de 300 imigrantes da RDC detidos na Lunda Norte

Trezentos e dezassete cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), com situação migratória ilegal, foram detidos nas zonas de exploração de diamantes nos municípios de Lucapa e Cambulo, no âmbito da ”Operação Transparência”, soube hoje a Angop.

De acordo com o porta-voz da Delegação Provincial do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca, que prestou hoje essa informação à Angop, os imigrantes encontram-se detidos no Centro de Detenção de Estrangeiros Ilegais no Dundo, para o cumprimento de procedimentos administrativos e posterior repatriamento para o país de origem ainda esta semana.

Segundo o responsável, alguns dos imigrantes foram encontrados a explorar ilegalmente diamantes.

Exortou a população no sentido de continuar a colaborar com os órgãos de defesa no combate à imigração e exploração ilegal de diamantes.

A “Operação Transparência” visa combater o tráfico ilícito de diamantes e a imigração ilegal.

Em 2019, no quadro dessa operação, 6.579 pedras de diamantes, 19 viaturas e 275 mil dólares norte-americanos foram apreendidos, bem como detidos 147 mil e 379 cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular.

Foram, igualmente, encerradas 96 igrejas, sendo 54 por exercício ilegal da actividade religiosa e 24 por falta de instalações condignas para a realização de cultos, bem como 107 estabelecimentos comerciais, por falta de requisitos para o exercício da actividade.

As infracções registadas, no quadro das transgressões administrativas, renderam aos cofres do Estado 16 milhões, 543 mil e 420 kwanzas.