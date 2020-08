Principal epidemiologista espanhol chama vacina russa de ‘soviética’ e provoca chuva de memes

O descuido de Fernando Simón não passou despercebido pelos internautas, que não perderam nem um minuto para propagar o “escorregão” do epidemiologista.

O director do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências da Espanha, Fernando Simón, “voltou ao passado” nesta segunda-feira (17) durante uma colectiva de imprensa.

Na ocasião, o epidemiologista mencionou duas vezes a União Soviética enquanto se referia à Sputnik V, a vacina russa contra COVID-19.

Ao abordar os avanços internacionais no desenvolvimento de vacinas, o porta-voz técnico da Saúde da Espanha destacou que as “vacinas que vão ser comercializadas na Europa têm que passar pelos pré-requisitos da Agência Europeia de Medicamentos”, que está “em processo de avaliar se estão habilitadas como candidatas a serem comercializadas no continente”.

“Além do mais, outras estão sendo avaliadas, produzidas na Europa, Estados Unidos, União Soviética e China”, acrescentou o porta-voz.

​Fernando Simón acabar de dizer que a União Soviética terá vacina contra a COVID-19. Outro triunfo do comunismo.

Mais tarde, Simón voltou a cometer a mesma gafe, quando disse que os “dos testes soviéticos e da China não temos os detalhes técnicos para saber se vão ser autorizadas na Europa”.

A gafe dupla não passou despercebida pelos internautas, que retrucaram as declarações do porta-voz espanhol com uma chuva de memes.