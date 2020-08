Crânios esmagados de 5 mil anos são encontrados na Polónia

Uma equipe de arqueólogos descobriu crânios de cinco mil anos, que teriam sido partidos e esmagados durante um massacre brutal na Polónia.

A descoberta ocorreu no sul da Polónia e pode ser uma pista sobre as misteriosas circunstâncias em que as famílias foram mortas e enterradas na região.

A vala encontrada pelos arqueólogos possuía restos de 15 pessoas, incluindo crianças. Testes de DNA apontaram que estas pessoas, associadas à cultura da ânfora globular, eram parentes.

Anteriormente, especialistas acreditavam que a família teria sido morta durante uma cerimónia ou em um ritual de canibalismo, segundo o tablóide Express.

“Todos eles foram brutalmente mortos com golpes na cabeça e enterrados cuidadosamente […] Evidentemente, estas pessoas foram enterradas por gente que as conhecia bem […]”, segundo proposta lançada por especialistas em 2019.

Ao analisar os genomas, os especialistas identificaram que o achado corresponde a parentes próximos que foram enterrados um próximo do outro. Além disso, com base nos ferimentos, os especialistas indicaram que estas pessoas foram capturadas e executadas, descartando a possibilidade de terem morrido em combate.

Os especialistas também destacaram que as mortes podem ter ocorrido por grupos rivais, já que viviam em uma época violenta na região.