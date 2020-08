Angola estreia-se na Netflix com “Santana”

O filme ‘Santana’, uma co-produção entre Angola e a África do Sul, de Maradona Dias dos Santos e Chris Roland, que se estreou nos cinemas em 2015 com o título ‘Dias Santana’, vai estar disponível no Netflix no dia 28 de Agosto, inaugurando a presença de produções angolanas naquela plataforma de ‘streaming’.

O filme de acção, baseado em factos reais, de acordo com a informação disponibilizada na plataforma de ‘streaming’, conta a história de “dois irmãos – um general e um agente da divisão de narcóticos – que finalmente descobrem a identidade do traficante de droga que assassinou os pais deles décadas antes”.

Do elenco fazem parte os actores angolanos Paulo Americano, Neide Van-Dúnem e Raul Rosário, o nigeriano Hakeem Kae-Kazim e a sul-africana Jenna Upton

O filme, realizado e com argumento do angolano Maradona Dias dos Santos e do norte-americano, radicado na África do Sul, Chris Roland, é uma co-produção da angolana Giant Sables Media e da sul-africana Zen HQ Films.