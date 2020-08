PGR encerra templos da Igreja Universal em Angola

A PGR confiscou os templos da Igreja Universal, ligada ao bispo Edir Macedo, em Angola. A revolta dos fiéis contra a PGR após encerramento de templos não tem razão de ser, segundo disse uma fonte da justiça angolana.

Os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), manifestaram-se revoltados com a decisão da PGR, após ter procedido o encerramento dos principais templos, nesta sexta-feira,14, situados em Luanda.

Em declarações, os membros daquela organização religiosa, justificam que a insatisfação se deve ao facto de a Procuradoria-geral da República (PGR), não ter emitido um documento a antecipar os actos de encerramento e por este acto ter acontecido somente na província de Luanda.

Os templos em causa, estão a catedral do Maculusso e do Alvalade, já com selos de encerramento confirmados, cujos actos, antecederam de reuniões entre a PGR, o SIC e membros da direcção da Igreja Universal, em Luanda.

De acordo com informações de fontes ligadas à PGR, o órgão em causa, através do Departamento de Comunicação Institucional, poderá emitir um comunicado, por meio do qual vai esclarecer as reais motivações que estão na base deste encerramento e possivelmente avançar o processo a seguir.

Recorda-se que, os problemas que envolvem esta instituição religiosa, tiveram início há longos anos, conforme se desenrolam os factos, estando em causa uma série de violações de direitos, denunciadas por alguns pastores angolanos que não se terão compactuado com alegados crimes, ala que por esta altura defende a reforma da Igreja Universal em Angola.