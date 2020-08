Isabel dos Santos e general “Dino” são os banqueiros que mais lucram com a banca

A empresária Isabel dos Santos e o general Leopoldino do Nascimento, que detém participações indirectas no Banco de Fomento Angola (BFA) por via da Unitel são os accionistas individuais que mais vão lucrar com a banca em 2019, de acordo com cálculos do Expansão.

O BFA vai distribuir 54.077 milhões Kz em dividendos aos seus accionistas. Como a Unitel tem 51,90% das acções do banco, vai receber 32.757 milhões. Contas feitas, como Isabel dos Santos e o general Dino têm uma participação de 25% da Unitel, significa que recebem 7.016 milhões Kz cada um.

No ano passado, Isabel dos Santos já tinha sido a accionista que mais dinheiro levou para casa por via da distribuição de dividendos do BIC, onde tem uma participação indirecta de 42,50% por via de duas sociedades: a Finisantoro Holding e a Sociedade de Participações Financeiras.

Recebeu, portanto, 42,50% dos 40,1 mil milhões Kz que o BIC distribuiu aos seus accionistas. Assim, o seu sócio Fernando Teles também sai da lista dos banqueiros que mais lucram.