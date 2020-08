FACTUALIDADES: Apesar do silêncio dos deputados do MPLA – Waldemar Bastos e Carlos Burity serão objecto de exaltação pública

Entretanto fora das lides parlamentares, o artista e presidente da UNAC-SA, Zeca Moreno, lidera um projecto de exaltação às duas figuras ímpares da música angolana, que foram Waldemar Bastos (falecido, vítima de cancro, segunda feira) e Carlos Burity (com morte anunciada ontem, quarta feira, vítima de doença cárdio vascular), numa homenagem pública, que inclui missa de acção de graças, a complementar um condimentado sarau musical, com poesia à mistura. No livro de condolências, aberto ao público ficarão condensadas as mensagens de condolências, de amigos e familiares dos dois artistas desaparecidos, precocemente.

O argumento de razão da atitude da bancada parlamentar do MPLA, explica-se em função de um protagonismo manifestado pela Unita, ao sugerir o reconhecimento da obra do cantor, a nível internacional, bem como a sua intervenção, em prol dos valores de uma Angola independente, que exalta na canção Velha Chica, que se tornou no mundo inteiro, num voto permanente à liberdade e à independência nacionais.

“O Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA tomou conhecimento do falecimento do músico WALDEMAR BASTOS, ocorrido nesta segunda-feira, 10 de Agosto de 2020, em Lisboa, vítima de doença, aos 66 anos.

WALDEMAR BASTOS foi um dos expoentes máximos da música contemporânea angolana, que ajudou a desenvolver com notável qualidade e verdadeiro sentido patriótico, retratando, de forma peculiar, a realidade sócio-cultural, a beleza e os encantos de Angola.

De inconfundível performance e timbre vocal, WALDEMAR BASTOS representou a cultura angolana em vários países do mundo, tendo sido distinguido, em 2018, com o Prémio Nacional de Cultura e Artes, e com o galardão “New Artist of the Year nos World Music Awards”, em 1999.

A morte de Waldemar Bastos ocorre num momento particular em que se regista um movimento de valorização e promoção da música angolana de raíz, facto que deixa mais empobrecida a Cultura Nacional em geral, e a classe dos músicos em particular.

Pelo infausto acontecimento, o Secretariado do Bureau Político, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, curva-se perante a memória do malogrado, endereçando à família enlutada sentidas condolências”.

MINISTÉRIO DA CULTURA E SOCIEDADE CIVIL MANIFESTAM-SE

“o MCTA exterioriza o sentimento de perda de um artista que ao longo dos mais de 40 anos de carreira levou o país ao mundo, divulgado a história, a cultura e as tradições de Angola.

Com o mesmo sentimento, manifestou-se a coordenação do Angola Music Awards (AMA), que destaca as qualidades de Waldemar Bastos.

Reagindo ao infortúnio, a actriz Raquel da Lomba, na sua página no Faceboock, destaca o artista como dono de uma voz sem igual e com letras melódicas fantásticas como: “A velha Chica”.

“Deixando a nossa cultura cada vez mais pobre. Paz a sua alma, descanse em paz na glória do senhor”, escreveu.

Para a actriz, calou-se para sempre, mais deixa um legado muito forte aos artistas.

A responsável da produtora Step Model, Karina Barbosa, aponta Waldemar Bastos como um dos maiores tesouros nacionais, uma das mais preciosas jóias da cultura musical angolana.

“(…) 2020 está a ser um ano de muitas e grandes perdas (…). Que sejamos gratos pela obra e pelo legado deixados (…) e que sejamos gratos por cada dia que acordamos com saúde, força para trabalhar, um tecto para nos abrigar, um prato de comida e o amor dos que nos são queridos por perto”, frisou.