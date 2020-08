BFA e BAI lideram dividendos com dois terços dos 122,8 mil milhões de kwanzas distribuídos pela banca

Os bancos de Fomento Angola (BFA) e o Angolano de Investimento (BAI) são as entidades bancárias que mais vão distribuir dividendos aos seus accionistas referentes ao exercício de 2019, com um total de 54 mil milhões Kz e 24 mil milhões, respectivamente, destronando o BIC que pela primeira vez em oito anos não vai distribuir dividendos.

As duas entidades bancárias fecharam os balanços com resultados líquidos positivos de 119,9 mil milhões Kz e 118,73 mil milhões, respectivamente, que resultam, sobretudo, dos ganhos com comissões de serviços e intermediação financeira, operações cambiais e operações de títulos do Tesouro.

Assim como na distribuição dos dividendos, os dois bancos seguem-se lideram o ranking dos lucros em 2019, de acordo com cálculos do Expansão com base nos relatórios e contas das 25 entidades bancárias que tinham as contas publicadas até esta quarta-feira. No agregado de toda banca, só 11 das 26 entidades bancárias que compõem o sistema financeiro angolano é que vão distribuir os dividendos.

Esse grupo de bancos vai distribuir um total de 122,82 mil milhões Kz, mais 9% face ao “bolo” distribuído em igual período anterior, em que o conjunto das instituições bancárias que tinham as contas consolidadas e divulgadas libertou 112,34 mil milhões Kz aos seus accionistas.