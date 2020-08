Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan Erdogan diz que demanda territorial da Grécia e ‘ridícula’

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, criticou nesta quinta-feira (13) a Grécia e disse que entrará em contacto com líderes europeus para discutir a disputa territorial entre os dois países.

Erdogan anunciou que irá conversar por telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do Conselho Europeu Charles Michel.

O presidente turco acrescentou que seu país não está contribuindo de forma alguma para um aumento das tensões e mais uma vez culpou a Grécia pelo assunto e pediu uma solução mutuamente aceitável por meio do diálogo.

Erdogan também disse que a demanda da Grécia por acesso a 15 mil milhas quadradas da zona marítima por causa da localização de sua ilha de Meis, ou Kastellorizo, é “ridícula” porque a ilha fica a 360 milhas de distância da Grécia continental e a apenas cerca de uma milha da Turquia.

As tensões entre os dois aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) aumentaram novamente no início de Agosto depois que Grécia e Egipto assinaram um acordo marítimo sobre uma zona económica exclusiva no Mediterrâneo oriental. Ancara então declarou o acordo como “nulo e sem efeito”, dizendo que Atenas e Cairo não compartilham nenhuma fronteira marítima, e alegou que a área da zona económica exclusiva estava de fato localizada na plataforma continental da Turquia. O acordo entre Grécia e Egipto levou a Turquia a retomar as pesquisas sísmicas no leste do Mediterrâneo. Atenas respondeu colocando suas Forças Armadas em alerta e criticando abertamente Ancara.