Portugal com mais 6 mortes e 325 novos casos de Covid-19

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.770 mortes e 53.548 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.764 para 1.770, mais 6 do que ontem. Já o número de infectados aumentou de 53.223 para 53.548, mais 325.

Este é o maior aumento do número de novos casos em quase um mês. É preciso recuar 28 dias, até 16 de Julho, para encontrar um valor superior (339).

Oito dias mais tarde, a 24 de Julho, foi a última vez em que o número de novos casos foi superior a 300 (313 na altura).

62% DOS NOVOS CASOS EM LISBOA E VALE DO TEJO

204 dos 325 novos casos – o que corresponde a 62% dos novos contágios – foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Seguem-se a região Norte, com 84 novos casos, a região Centro com 22, o Algarve com mais oito, o Alentejo com mais seis e a Madeira com mais um. Os Açores voltaram a não registar novos casos.

No que diz respeito aos óbitos, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e dois no Norte.

MENOS DOENTES INTERNADOS

Em relação ao número de internamentos, há 358 doentes que requerem cuidados hospitalares (menos nove face a quarta-feira) e 39 internados em unidades de cuidados intensivos (menos um em relação a ontem).

SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA MANTÉM-SE NA GRANDE LISBOA ATÉ 31 DE AGOSTO

A generalidade de Portugal continental continuará em situação de alerta e a Área Metropolitana de Lisboa em situação de contingência até ao final do mês devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o Governo.

Segundo explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros, esta decisão teve em conta que se mantêm “as mesmas condições de há 15 dias”.

LOTAÇÃO DAS PRAIAS NEM SEMPRE É RESPEITADA

Desde o início da época balnear já passaram pelas praias portuguesas mais de 12 milhões de pessoas e os fins de semana registaram os dias mais movimentados.

A lotação definida para evitar ajuntamentos nem sempre é respeitada.

MAIS DE 20 MILHÕES DE CASOS EM TODO O MUNDO

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 745.783 mortos em todo o mundo desde o aparecimento da doença na China, em Dezembro, segundo o balanço da agência France-Presse às 3:00 TMG (4:00 em Lisboa)

Os Estados Unidos são o país mais atingido, com 165.909 mortos, seguido do Brasil, com 104.201 mortos, o México (53.929), o Reino Unido (46.526) e a Índia (46.091).