Nova linha permite a Luanda receber mais 500 MW de Lauca

O ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, anunciou nesta quarta-feira, que Luanda pode beneficiar de mais 500 megawatts de Lauca, com a construção da linha Lauca/Bita/musseque Baia, uma vez estar concluído a desminagem do traçado.

O ministro, que falava na cerimónia de entrega do certificado de garantia e controlo de qualidade da operação de desmontagem do traçado da linha feita pelas brigadas do MASFAMU, disse que além desta linha de 400 KV outras serão construídas para a electrificação do país.

Afirmou que Laúca ainda não atingiu a sua capacidade, daí o ministério estar a trabalhar para que Laúca atinja a sua capacidade máxima em termos de fornecimento de energia.

A operação teve seu início a 20 de Junho de 2019, na área do AH de Laúca, situado na linha limítrofe entre as províncias de Malange e Cuanza Norte e foi concluída a 17 de Dezembro de 2019, na área da Subestação Eléctrica do Bita Musseque Baia, e contou com três brigadas de desminagem.

O ministro João Baptista Borges felicitou a Comissão Executiva envolvida nesta actividade, destacando a coordenação da mesma, por ter sido possível a eficiência na interacção entre os dois ministérios.

Já a coordenadora da Comissão, a ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), Faustina Alves, referiu que o acto representa o cumprimento de uma orientação do Executivo, que tem como prioridade na sua agenda, o desenvolvimento humano e bem estar dos cidadãos, por via da paz, democracia e desenvolvimento harmonioso de todos.

Faustina Alves salientou que a desminagem constitui para os angolanos um desafio do presente e do futuro, com propósito de vermos o país livre de minas e outros engenhos explosivos não detonados.

Disse que para as intenções sejam concretizadas é preciso congregar, capacidade,renovar e fortalecer as sinergias nacionais e internacionais, por forma a facilitar a liberdade de circulação de pessoas e bens.

Ressaltou que a actividade de desminagem desenvolvida nestes anos de paz com vários quilómetros de linhas de caminho de ferro; de extensão de fibra óptica; linhas de transporte de electricidade de alta e média tensão, estradas, condutas de água; canais de irrigação; linhas sísmicas; e milhões de metros quadrados de terra para vários fins.

Numa altura em que o país ainda regista acidentes com minas e outros engenhos explosivos, apelou ao reforço das ações de sensibilização das comunidades e da população em geral, sobre o perigo que as minas continuam a representar para o país, com destaque às populações que circulam em áreas de risco ou não certificadas.

Números divulgados pela ministra apontam que 453 mil 097 minas anti-pessoal 26 mil 819 minas anti-tanque, seis mil 095.074 engenhos explosivos não detonados, três mil 079.264 quilogramas de material letal e 15 milhões 014 mil e 220 metais recolhidos foram desactivados e destruídos em todo o território nacional.