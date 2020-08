Funcionários da PGR em greve a partir de dia 24

Os funcionários da Procuradoria-Geral da República (PGR) iniciam dia 24 do mês em curso, uma greve de quatro dias consecutivos, convocada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Funcionários Administrativos da instituição (SINTEJA/PGR).

De acordo com Elias Pinto, Secretário-geral do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da PGR angolana, a greve será efectivada devido a falta de cumprimento dos acordos com a entidade empregadora em 2018.

“Estaremos em greve nos dias 24 a 28 de Agosto do ano em curso, como forma de pressionar a entidade empregadora, que em 2018 garantiu que os mais de 200 funcionários passariam de regime”, no entanto, explica, “passados três anos, apenas um grupo foi promovido, por causa da pressão do Sindicato, deixando os outros processos em águas de bacalhau”.

Os técnicos de justiça e funcionários administrativos da Procuradoria-Geral da República (PGR) prometem entrar em greve por considerarem que o empregador não satisfez as dez reivindicações, com destaque para a aprovação do Regime Jurídico Especial de Carreiras dos Técnicos de Justiça da PGR e as Regras de Transição para o Regime Jurídico.

O sindicato reivindica a aprovação do Regime Especial de Carreiras dos Técnicos de Justiça, do Regime Remuneratório. As péssimas condições de trabalho dos funcionários da PGR consta, também, das reclamações.

Em actualização…