Covid-19: OMA quer mulheres na mobilização

A primeira secretária provincial da Organização da Mulher Angolana (OMA) no Cunene, Madalena Ndafoluma, recomendou hoje, quinta-feira, em Ondjiva, as mulheres o reforço das medidas de prevenção e combate ao vírus da Covid-19.

Ao falar na abertura da quinta reunião Ordinária da OMA no Cunene, Madalena Ndafoluma, disse que as mulheres devem aconselhar a população sobre o uso frequente das máscaras, lavagem das mãos com água e sabão, desinfecção com álcool em gel e o distanciamento social.

“As militantes devem continuar determinadas e mais vigilantes aos casos de violação de cerca sanitária que devem ser denunciados as autoridades locais, no sentido de ajudarmos o Governo na tomada de medidas e salvar vidas contra o inimigo invisível, a Covid-19”, afirmou.

Madalena Ndafoluma disse que a reunião teve como objectivo a preparação e realização do sétimo Congresso Ordinário da OMA, previsto para Março de 2021, sendo um grande desafio em que todas militantes são chamadas a participar.

A reunião apreciou o relatório de balanço das actividades de 2020, apresentação dos documentos que saírem de apoio ao processo de preparação e realização do 7º Congresso Ordinário da OMA, que vai decorrer de 25 a 27 de Março de 2021.

O encontro foi orientado a partir de Luanda, no sistema de vídeo conferência, devido a Covid-19, pela primeira secretária provincial da OMA no Cunene, Madelena Ndafoluma, que se encontra na capital do país.