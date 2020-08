Covid-19: Mais de 50 cidadãos condenados a pagar multa

Cinquenta e três cidadãos nacionais detidos no princípio desta semana no município do Soyo, província do Zaire, por uso incorrecto de máscaras faciais, começaram nesta quinta-feira a ser liberados, após a apresentação do comprovativo bancário de pagamento de multas no valor de cinco a 10 mil Kwanzas.

A informação vem expressa numa nota de imprensa do Comando Municipal do Soyo da Polícia Nacional, a que a Angop teve acesso hoje, quinta-feira, assegurando que encontra-se igualmente detido naquele município um cidadão nacional que na terça-feira última violou a cerca sanitária de Luanda, devendo pagar 150 mil Kwanzas de multa.

De acordo com a nota, a soltura está a ser feita gradualmente e mediante a apresentação do comprovativo bancário do valor da multa pelos familiares e outras pessoas ligadas aos infractores.

“Os cidadãos nacionais e estrangeiros que não efectuarem o pagamento das respectivas multas continuarão detidos até que regularizarem a sua situação”, lê-se ainda na nota.

O município do Soyo, zona costeira da província do Zaire, já contabiliza 14 casos positivos de Covid-19, todos confinados na Base de Apoio às Actividades da Indústria Petrolífera “Kwanda”.