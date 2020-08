Casillas confirma negociações para ocupar o lugar de consultor no Real Madrid

O regresso de Casillas é assunto encerrado. As suas malas estão prontas para o regresso ao clube que o tornou famoso.

O grande guarda-redes Casillas progrediu nas categorias de base do Real Madrid e fez 725 partidas pelo clube antes de deixar o clube com uma nota amarga, após desentendimento com Perez, há cinco anos atrás. No entanto, Casillas está agora de melhores relações com Perez e o jogador de 39 anos confirmou as notícias de que poderá regressar a Santiago Bernabeu como consultor.

“Nada está fechado ainda, mas espero que a minha nova missão seja no Real Madrid”, disse ele à revista Semana. “A saída do Real Madrid foi traumática, mas é a minha casa. “Separamo-nos, e quando o casamento termina e você fala tudo incluindo coisas que estavam mal faladas e fora do contexto, o tempo passa e tudo se acalma.

“Passados ​​dois ou três anos, tive uma relação mais tranquila com o Florentino e ele me disse: ‘você tem que estar aqui’. “Agora, em agosto, conversaremos porque o Real Madrid é minha casa e minha vida. Florentino me ligou recentemente para fazer uma oferta e agora, quando eu voltar a Madrid, conversaremos. ”

O guarda-redes vencedor da Copa do Mundo, Casillas, tinha planos de concorrer à presidência da Federação Espanhola de Futebol, mas desistiu da corrida em Junho. “Quase ganhei a minha candidatura, mas as razões políticas pesaram mais”, disse ele. “Houve uma luta desigual e decidi retirar-me.”