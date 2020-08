Boninho anuncia The Voice só para pessoas com mais de 60 anos

José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, anunciou via Instagram que, em breve, a Globo terá uma edição do reality musical The Voice Brasil destinada apenas para pessoas com mais de 60 anos de idade.

“Você tem 60+ e canta muito? Um Voice especial para você está chegando”, escreveu ele, dizendo que as inscrições serão abertas em breve, e marcando os perfis da Rede Globo e do The Voice Brasil.

Nos comentários, famosos comemoraram a novidade. “Que demais!”, escreveu Taís Araújo. “O Brasil vai se encantar com essa galera de 60 anos, estamos chegando lá”, disse Eri Johnson. “É para eu me inscrever?”, brincou Lulu Santos.

Actualmente o The Voice Brasil tem duas versões anuais: uma para adultos e a outra apenas com crianças. A final do The Voice Kids, inclusive, está prevista para ir ao ar no dia 11 de Outubro.