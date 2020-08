Morreu a actriz Chica Xavier

De acordo com o site “G1”, da Globo, Chica Xavier faleceu, aos 88 anos, vítima de um cancro no pulmão. A veterana actriz estava internada num hospital do Rio de Janeiro.

Contando com uma carreira de mais de 60 anos, em teatro, televisão e cinema, foi com os papéis que desempenhou no pequeno ecrã que Chica Xavier se tornou popular tanto no Brasil, como internacionalmente, sendo uma presença assídua em telenovelas, como “Renascer”, “Duas Caras” e “Esperança”.

Alguns colegas da actriz prestaram-lhe uma homenagem, nas redes sociais. Foi o caso de Miguel Falabella, que lhe dedicou um emotivo texto.

“Descubro, aterrorizado, que esta segunda orfandade me roubou as palavras, foi-se a subordinação, foi-se a delicadeza deste mundo, minha mãe tão amada, tão maior do que qualquer palavra que eu pudesse colher nesse mar de tristeza em que navego hoje. Apagou-se a luz dos meus olhos por um instante, quando eu soube de sua partida, e trago comigo todos os ensinamentos que você generosamente me ofereceu. Vou-te amar para sempre e, cada vez que eu estiver triste de não ter jeito, vou imaginar seu abraço amoroso e sua voz de timbre raro sussurrando: ‘Vai passar, meu filho louro!’. Minha borboleta amarela de Iansã! Voa, mãe! Voa e espalha o teu amor pela cidade! Obrigado!”, escreveu o artista brasileiro, no Instagram.