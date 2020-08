Detido supostos marginais acusados da morte de um agente da Polícia em Cacuaco

A Polícia Nacional de Angola, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), deteve recentemente, cinco cidadãos nacionais, pertencentes a um grupo de supostos marginais denominado “Os patrulhas”, implicados no crime de homicídio voluntário, com recurso a arma de fogo que vitimou um agente da Polícia, destacado na 40ª Esquadra, afecta ao Comando Municipal de Cacuaco.

De acordo com o Chefe de Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda, Inspector-Chefe, Nestor Goubel, o crime ocorreu numa altura que a vítima em companhia de colegas que efectuavam serviço de patrulhamento apeado, tomaram conhecimento da presença dos referidos elementos com idades entre os 22 e 27 anos, que tentavam assaltar uma motorizada de um transeunte ao tentar intervir na situação os supostos assaltantes abriram fogo contra os Agentes da ordem tendo um dos tiros atingido o referido Agente na região frontal do tórax do lado esquerdo saindo pela região lombar que veio a falecer no hospital Américo Boa Vida, onde foi socorrido.

Refira-se que os detido já estão a contas com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os trâmites legais, bem como diligências prosseguem para se localizar e deter outros em fuga.