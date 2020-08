Comandante-Geral promete unidades operativas mais dinâmicas para o combate à criminalidade

O Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, Comissário-Geral – Paulo Gaspar de Almeida, afirmou, hoje, na Huíla, que o país vai ter nos próximos tempos, unidades operativas reestruturadas, adoptadas com meios e forças para intervir nos casos de combate à criminalidade e da reposição da ordem e tranquilidade pública.

De acordo com a corporação, Paulo de Almeida, que falava às forças em parada na Unidade Operativa do Comando local, exortou aos efectivos a estarem mais preparados, sobretudo com a moral levantada, para fazer face ao cumprimento das missões emanadas superiormente.

“Espero que os camaradas assumam o vosso papel, os desafios do futuro são grandes, uma vez que necessitamos melhorar o nosso sistema de policiamento e de segurança pública”, sublinhou o Comandante.

No final, os efectivos foram aconselhados a pautar por um comportamento pedagógico durante as actuações, de modos a salvaguardar o bom nome da corporação, assim como aconselhou-os a observarem todas as medidas de prevenção e combate à COVID-19.

Refira-se que fizeram parte da visita membros do Conselho Superior da Polícia.