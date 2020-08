PSD diz que “começa a ser evidente” necessidade de uma comissão de inquérito ao Novo Banco

Em causa está mais um negócio ruinoso do Novo Banco para o Estado português, desta vez com a venda a preços de saldo de uma seguradora a um fundo detido por um milionário condenado por corrupção. Os social-democratas dizem que comissão de inquérito é essencial para se perceber como forma feitas as compras e vendas de activos do banco.

O Partido Social Democrata (PSD) considera que os negócios ruinosos que têm vindo a público tornam “evidente” a necessidade de se criar uma comissão de inquérito à gestão do Novo Banco no Parlamento. Os social-democratas consideram que o pedido deve ser avaliado quando a Assembleia da República regressar ao trabalho, em Setembro, para se perceber como forma feitas as compras e vendas de activos do banco liderado por António Ramalho.

Em declarações à rádio “TSF”, o deputado social-democrata Duarte Pacheco afirmou que “começa a ser evidente que este caso terminará com uma comissão de inquérito parlamentar”, depois de esta segunda-feira o “Público” ter noticiado mais um negócio ruinoso para o Novo Banco, que serviu para António Ramalho “justificar novo pedido de injecção de dinheiros públicos” do Fundo de Resolução.

Em causa está a venda, por parte do Novo Banco, da seguradora GNB Vida ao fundo Apax, em Outubro de 2019, por um preço muito abaixo do valor contabilístico, inscrito no balanço de 30 de Junho daquele ano. De acordo com o “Público”, a GNB Vida terá sido vendida com um “desconto” de 68,5% ao Apax, tendo esta operação gerado uma perda de 268,2 milhões de euros para o Novo Banco.

Quanto ao comprador da seguradora, que passou depois a ser conhecida como Gama Life, trata-se de Greg Lindberg, um milionário do sector dos seguros que foi condenado este ano por fraude, corrupção e evasão fiscal. Greg Lindberg foi ainda acusado de pagar ao Partido Republicano para a sua empresa, a Global Bankers, ser beneficiada.

O líder do PSD, Rui Rio, já tinha admitido a possibilidade de vir a aprovar a abertura de uma comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco, proposta pelo Chega na Assembleia da República, quando foi noticiado que o Novo Banco terá vendido imóveis, abaixo do preço de mercado, a entidades que podem ter ligações ao fundo norte-americano Lone Star, actual dono do Novo Banco.

“Isto é gozar com os portugueses. O Governo andou mal, porque a partir do momento em que se compromete com o negócio de venda”, considera ainda Rui Rio. “Faz sentido uma investigação ao contrato de venda [do Novo Banco à Lone Star] e a tudo o que acontece depois desse contrato de venda (…) se tudo isto se confirmar que tudo isto é verdade”, disse, na altura, Rui Rio.

Duarte Pacheco avança, no entanto, que, em vez de apoiar a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito do Chega, podem ser os próprios sociais-democratas a apresentar a proposta na reabertura do Parlamento, após as férias. “Antes de apoiar, o PSD pode ser ele mesmo o preponente”, afirmou Duarte Pacheco.