Moto GP regressa a Portugal oito anos depois

A última etapa do Mundial deste ano de Moto GP vai realizar-se no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, de 20 a 22 de Novembro. A pista vai receber o MotoGP de volta a Portugal pela primeira vez desde 2012, e o evento vai ver o português Miguel Oliveira a correr em casa.

O Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas, disse:

“Estou muito orgulhoso que o MotoGP reguesse ao meu país oito anos após o último Grande Prémio, que teve lugar no Circuito do Estoril em maio de 2012. Gostaria de agradecer à Dorna, ao Autódromo Internacional do Algarve e à Federação Portuguesa de Motociclismo por terem conseguido reunir as condições necessárias para a organização da final do Campeonato do Mundo”.

CIRCUITO DO ALGARVE JÁ ESTAVA DE “RESERVA” PARA RECEBER ETAPA DO MOTO GP

Para o CEO do Autódromo Internacional do Algarve Paulo Pinheiro, a realização da prova é “uma grande conquista” e espera que o campeonato seja decidido no Algarve.

“Estamos à espera de ter os fãs na nossa corrida e vamos começar com uma capacidade de 30 mil espectadores para o fim-de-semana e depois vamos decidir com a Dorna e as autoridades sanitárias as próximas etapas.”