Líbano eleva balanço para 160 mortos e exército acha mais cinco corpos

Uma fonte do Ministério da Saúde indicou que neste momento existem pelo menos 20 desaparecidos.

O Ministério da Saúde do Líbano elevou esta segunda-feira para 160 o número de mortos na explosão de terça-feira passada no porto de Beirute, enquanto o exército encontrou cinco novos corpos que ainda não estão incluídos no balanço oficial.

Uma fonte do Ministério da Saúde indicou que neste momento existem “pelo menos 20 desaparecidos”, enquanto prosseguem as buscas sob os escombros após a catástrofe que também provocou mais de 6.000 feridos.

Por sua vez, o exército libanês anunciou num breve comunicado que equipes de resgate locais, juntamente com equipes de busca da França e Rússia, resgataram mais cinco mortos.

No domingo, o chefe do batalhão de engenharia do exército libanês, Rojeh Khoury, anunciou o fim da primeira fase das operações de busca e resgate após três dias de trabalhos que envolveram equipes libanesas e internacionais.

Leia Também: Hospital da ONU salva indígenas venezuelanos infectados no Brasil

Khoury acrescentou que não foram encontrados sobreviventes e que a partir deste momento “diminuiu a esperança de encontrar pessoas com vida”, apesar de prosseguirem as operações para resgatar corpos entre os escombros.

O mesmo responsável precisou que elementos turcos, franceses e russos das equipes de resgate continuam a apoiar os libaneses na “zona vermelha”, a mais atingida pela explosão, enquanto outras equipes de diversos países já se retiraram após darem por concluída a sua missão.

A explosão ocorreu num armazém do porto onde estavam depositadas desde 2014 cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio sem as devidas medidas de segurança, de acordo com as autoridades, apesar de ainda ser desconhecido o que provocou a explosão.