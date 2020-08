Covid-19: Avaria técnica deixa Angola com “apenas” sete novos casos positivos

Angola registou, nas últimas 24 horas, sete novos casos, todos de Luanda, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública, que anunciou também mais três óbitos. Há ainda a registar dois recuperados.

Franco Mufinda explicou que o número “baixo de casos novos reportados deve-se a uma avaria técnica no aparelho de biologia molecular do laboratório de maior fluxo”, afirmando que tudo aponta para que amanhã essa avaria esteja ultrapassada.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, que fazia a actualização de dados da pandemia no País, os infectados, cinco do sexo masculino e dois do sexo feminino, têm idades compreendidas entre os 23 e os 55 anos,

Com os novos dados, Angola conta com 1.679 casos positivos, 78 óbitos, 569 recuperados e 1.032 activos, quatro dos quais em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva, 21 em estado grave, 22 moderados, 35 com sintomas leves e 950 assintomáticos.