ONU e Líderes Religiosos exigem correcção na repressão e violação dos direitos humanos contra a religião

As ONGs (Organizações não governamentais) em associação com as Nações Unidas e as comunidades religiosas do mundo estão a levantar as suas vozes sobre a necessidade de corrigir a perseguição inadequada e a violação dos direitos humanos contra um grupo religioso na Coreia do Sul chamado Shincheonji, Igreja de Jesus.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, ONGs, incluindo a Coordenação Europeia de Associações e Indivíduos pela Liberdade de Consciência (CAP-LC) apresentaram um relatório no “relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos” ao Secretário Geral da ONU na 44ª sessão da Assembleia de Conselho de Direitos Humanos da ONU. O relatório é intitulado “bodes expiatórios do COVID-19, membros de Shincheonji na República da Coreia”.

Ao se referir ao relatório da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos da América, o relatório da ONU dizia: “Shincheonji está a sofrer perseguição por parte do governo e sociedade sul-coreana. Embora algumas medidas governamentais pareçam ser motivadas por preocupações legítimas de saúde pública, outras parecem exagerar o papel da igreja no surto.”

“O governo de Seul trancou as igrejas de Shincheonji na capital e alguns grupos maioritários das igrejas protestantes acusaram a igreja de espalhar deliberadamente a doença”, continuou.

O relatório declarou: “O vírus não pode ser uma desculpa para violar os direitos humanos e a liberdade religiosa de centenas de milhares de crentes. Intolerância, violência e discriminação contra Shincheonji devem terminar.”

As comunidades religiosas do mundo começaram a emitir declarações para advogar reformas no tratamento desigual contra Shincheonji.

Allama Syed Abdullah Tariq, presidente da Organização Mundial das Religiões e Conhecimento, na Índia, mencionou a discriminação injusta que é recebida como um religioso. Ele disse: “Um grupo de muçulmanos aqui, também foi acusado de espalhar o vírus. O chefe do grupo também pediu que seus membros doassem plasma. As pessoas que querem estabelecer regras autoritárias, sempre precisam de um inimigo imaginário, criam um inimigo para mobilizar o público, têm o apoio da mídia. Assim, a comunidade mundial deve se levantar para conscientizar as pessoas sobre essa discriminação.”

“Sangue a ser doado tem o valor de cerca de US $ 83 bilhões e resolverá o problema da atual falta de sangue para a pesquisa. Imploro ao governo da Coréia do Sul e outras autoridades relevantes que retirem imediatamente todas as acusações e ações judiciais e, em vez disso, apoiem os esforços da Igreja Shincheonji em incentivar outros recuperados a doar seu plasma.” disse Swami de Arya Samaj África do Sul.

“Acho terrível que os membros da igreja Shincheonji tenham passado por uma aflição como essa. Com toda humildade, as afiliações religiosas de alguém não devem determinar como os outros tratam essa pessoa. Portanto, acho que o tipo de coerção, ameaça e aflições enfrentadas pela comunidade da Shincheonji não se justifica nem um pouco. Está em flagrante contradição com os padrões internacionais sobre liberdade da religião.” disse o professor da Palm Tree Academy Keerti.

Recentemente, segundo a nota, o Presidente Lee de Shincheonji, Igreja de Jesus incentivou os membros que se recuperaram do COVID-19 a participar voluntariamente na doação de plasma. Cerca de 4.000 membros recuperados mostraram disposição a doar plasma para pesquisas de um novo tratamento.

Ele disse que houve motivos políticos na perseguição à Shincheonji e à HWPL (uma ONG de paz), “usando-nos (Shincheonji), vítimas do COVID-19, como bode expiatório para esconder suas falhas”. Ele acrescentou que “perseguir organizações de paz, organizações religiosas e violar direitos humanos deve ser interrompido na Coreia”.