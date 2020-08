Juan Carlos, rei emérito de Espanha, tem garagem com carros de sonho

Tal como o seu avô, Alfonso XIII, o monarca é um apaixonado por automóveis e por velocidade desde tenra idade.

Vivem-se tempos muito turbulentos na Casa Real espanhola. Juan Carlos, rei emérito de Espanha, deixou o país e está em paradeiro incerto. Depois de o jornal ABC ter avançado que o monarca esteve no Porto e que viajou para Santo Domingo, na República Dominicana, agora é o mesmo periódico a adiantar que Juan Carlos está nos Emirados Árabes Unidos.

Políticas e polémicas à parte, esta é a desculpa perfeita para recuperar todos os automóveis que passaram pelas mãos do monarca, que à imagem do seu avô, Alfonso XIII, é um apaixonado por automóveis e por velocidade desde tenra idade.

Mas o primeiro automóvel conhecido de Juan Carlos foi um MINI Morris 1275C e é, logo, um dos mais curiosos. É que há quem garanta que o rei mandou retirar os bancos traseiros para que o banco do condutor pudesse ser chegado o mais possível para trás, afinal Juan Carlos tem 1,88 metros de altura. Mais tarde acabaria por cedê-lo ao seu primo, Gonzalo de Borbón.

Seguiram-se vários SEAT, entre eles um 600 buggy e um Ibiza, e um Volkswagen Golf GTI de primeira geração, um “hatchback” perfeito para passar despercebido entre a multidão, sem abdicar da condução desportiva e dinâmica que sempre caracterizaram este modelo. A imprensa espanhola garante que o monarca o usou durante vários verões em Maiorca, tendo mais tarde utilizado um modelo equivalente de terceira geração.

Apaixonado por desportivos, Juan Carlos também foi o feliz proprietário de um dos automóveis mais espetaculares e mais avançados dos anos 1980. Falamos do Porsche 959, um modelo limitado a apenas 337 unidades e que hoje é vendido, no mercado de usados, por valores bem acima do milhão de euros. Este modelo terá sido um presente de um grupo de empresários catalães, mas rapidamente conquistou o coração do monarca espanhol, que o usou bastante.

Na época, os seus 450 cv de potência faziam com que fosse praticamente imbatível. E uma vez que a Espanha só chegaram 13 exemplares deste modelo, a exclusividade também estava garantida. Numa ocasião, enquanto conduzia para a estância de esqui de Baqueira, Juan Carlos sofreu um pequeno acidente, o que obrigou a que este Porsche passasse uma temporada na oficina. Este carro continua guardado na residência real.

Pelas mãos do rei ainda passou um Audi Quattro Sport de 1986, um modelo derivado do carro dos mundiais de rali e cuja produção estava limitada a 214 unidades.

Por entre tantos modelos de cariz desportivo, também havia espaço para propostas como o Mercedes-Benz Classe G, modelo com que o rei ia à caça, ou o Maybach 57S que recebeu do próprio Dieter Zetsche, presidente do Grupo Daimler na época. Isto já para não falar do Volkswagen Touareg V10 TDI, do Bentley Flying Spur e dos vários Mercedes Classe S que também lhe passaram pelas mãos.

Durante a passagem do espanhol Fernando Alonso pela Scuderia Ferrari na Fórmula 1, o rei emérito foi visto várias vezes na box da equipa italiana, mas curiosamente nunca foi “apanhado” ao volante de um modelo com o famoso símbolo do “Cavallino Rampante”. Mas não pense que foi por falta de oportunidade, já que em 2011, numa visita aos Emirados Árabes Unidos, recebeu dois Ferrari FF de um membro da Família Real local. Os carros acabaram por ser enviados para Espanha, mas Juan Carlos nunca os chegou a conduzir. Um deles está no Museu da Guarda Real.

Mas a ligação de Juan Carlos à Fórmula 1 também lhe valeu um automóvel bastante especial, talvez um dos mais exclusivos de toda a sua coleção: um Mercedes-Benz SLK 55 AMG que foi “safety car” do G.P. de Espanha de Fórmula 1 em 2006 e que lhe foi oferecido pelo próprio Bernie Ecclestone, o patrão da F1 na altura.

Um dos últimos modelos a ter sido usado pelo monarca espanhol foi o Bentley Bentayga, o primeiro SUV da Bentley e um verdadeiro pioneira no segmento dos SUV de luxo.