Covid-19: País regista mais 55 positivos, três óbitos e 24 recuperados

O quadro epidemiológico nacional registou, nas últimas 24 horas, mais 55 infectados, três óbitos e 24 recuperados.

Entre os novos casos, segundo a directora Nacional da Saúde Pública, Helga Freitas, que fazia a actualização de dados, um foi registado na província de Malanje e cinco no município do Soyo, província do Zaire.

Os novos infectado têm idades que vão dos quatro meses aos 70 anos, numa lista que incluiu 21 mulheres.

O país conta com 1.538 casos positivos, com 67 óbitos, 544 recuperados e 927 activos. Dos activos, quatro estão em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva, 21 em estado grave, 24 moderados, 35 com sintomas ligeiros e 853 assintomáticos.