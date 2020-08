Angolano da reportagem “Os meninos de Kassanje” em prisão preventiva

Hélder Silva foi esta quinta-feira formalmente acusado dos crimes de associação criminosa e burla por defraudação, e encontra-se detido preventivamente.

O angolano, que aparece na reportagem “Os meninos de Kassanje”, transmitida pelo canal de televisão português SIC na semana passada, a pedir ajuda financeira para 200 crianças doentes e subnutridas que estariam fechadas num barracão nos arredores de Luanda, já assumiu que a história foi um embuste usado pela associação portuguesa Pedacinho do Céu, ligada a uma igreja evangélica, para angariação de donativos de forma ilícita.

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo porta-voz da PGR, Álvaro João, que confirmou que Hélder Silva foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal e apresentado ao magistrado do Ministério Público.

“Depois de ouvido em auto de interrogatório e constituído arguido, foi indiciado pela prática dos crimes de associação criminosa e burla por defraudação, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação pessoal de prisão preventiva”, disse Álvaro João.

O porta voz da PGR não descartou a possibilidade de vir a solicitar a colaboração das autoridades judiciais portuguesas, “embora este processo esteja numa fase embrionária e seja prematuro prestar tal informação”.

“Se for necessário, não hesitaremos em lançar mãos ao acordo de cooperação judiciária em matéria penal que temos com Portugal, no âmbito da CPLP ou até de outros protocolos que temos com a nossa congénere em Portugal”, afirmou.

De lembrar que Hélder Silva admitiu ter encenado esta história a partir de filmagens de crianças que se encontravam em vários locais. Numa entrevista à televisão Pública de Angola, o jovem assumiu ter mentido e declarou-se arrependido, pedindo “sinceras desculpa à sociedade e a todos os que se sentiram lesados e feridos” pelo que aconteceu.