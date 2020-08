John Hume, ganhador do Nobel da Paz, morre aos 83 anos

Hume morreu em uma casa de repouso em Londonderry, sua terra natal, nas primeiras horas desta segunda-feira.

John Hume, arquitecto do acordo de paz da Irlanda do Norte e ganhador do Prémio Nobel da Paz por seu papel no fim dos 30 anos de violência sectária, morreu nesta segunda-feira (3), aos 83 anos, disse seu partido, o SDLP.

Hume, que é creditado com as negociações de paz iniciais na região britânica, compartilhou o Prémio Nobel da Paz em 1998 com o então primeiro ministro da Irlanda do Norte, David Trimble, do Partido Unionista Protestante de Ulster.

Hume morreu em uma casa de repouso em Londonderry, sua terra natal, nas primeiras horas da segunda-feira, informou a família em comunicado.

“A morte de John Hume representa a perda da figura política mais significativa e consequente da Irlanda do século 20”, segundo o líder da SDLP, Colum Eastwood. Hume, um nacionalista moderado e defensor dos direitos civis, manteve conversas pioneiras com Gerry Adams, que na época era o líder do partido Sinn Fein, então a ala política do Exército Republicano Irlandês (IRA).

As negociações ajudaram a pavimentar o caminho para uma iniciativa conjunta dos governos britânico e irlandês em 1993.Isso gerou um processo de paz e uma trégua do IRA em 1994 e conversas que produziram um acordo que foi o divisor de águas no conflito da região.

“Todos nós devemos inclinar a cabeça em respeito e agradecimento. Que homem extraordinário, pacificador, político, líder, defensor dos direitos civis, homem de família, Derryman, inspiração”, disse o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney.