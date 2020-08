Futebol: Fernando Kalupeteca reeleito presidente da APF

Fernando Kalupeteca foi reconduzido hoje ao cargo de presidente da Associação Provincial de Futebol (APF) da Lunda Sul, para mais um mandato de quatro anos (2020/2024).

Em acto realizado durante a assembleia geral de renovação de mandatos, Fernando Kalupeteca, que concorreu em lista única, obteve oito votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

Em declarações à imprensa, afirmou que vai continuar a dinamizar o futebol, sobretudo, nas zonas rurais, com a realização de campeonatos provinciais e municipais, contando com apoio das administrações municipais e empresários locais.

Prometeu dar continuidade aos projectos de formação, priorizar o escalão de formação e expandir o futebol no interior da província, com vista a aumentar o número de praticantes.

Apontou ainda a continuação nos esforços de melhoria dos campos pelados a nível das zonas suburbanas e urbanas.

No elenco, Cláudio Bumba ocupa a pasta de vice-presidente, Victorino Caia e secretário-gera). A Mesa da assembleia geral é presidida por Abel Seheno.

A assembleia contou com uma população votante de oito clubes, nomeadamente FC Bikuku, Juventude Atlético do Santo António, FC de Saurimo, Portão do Leste, Recreativo de Saurimo, FC Nelson Mandela, Desportivo do Txizainga e Ajuda Social.

A Associação Provincial de Futebol da Lunda Sul conta com 12 agremiações, dentre elas 10 do município de Saurimo, uma no do Dala e igual número no do Cacolo. Conta ainda com 61 árbitros, seis comissários de jogo, mil e 70 atletas inscritos em todos escalões, entre iniciados, juvenis, seniores masculinos e femininos.