Aníbal Moreira e Manuel Silva ‘Gi’ regressam ao Petro de Luanda

Os técnicos Aníbal Moreira e Manuel Silva “Gi” foram apresentados, nesta segunda-feira, como treinadores do Petro de Luanda, com contrato de dois anos cada, regressando ambos a um clube onde já evoluíram.

Aníbal Moreira passa a ser o primeiro integrante do grupo técnico da equipa principal de basquetebol, cujo treinador principal será conhecido nos próximos dias, em substituição do camaronês Lazare Adingono, que orientou a equipa nos últimos oito anos.

Campeão africano ao serviço técnico da selecção sénior feminina no Mali (2011) e Maputo (2013), Aníbal Moreira representou os “tricolores” durante longos anos como jogador, tendo se notabilizado, entre outros, pela habilidade de converter lances de três pontos.

Já Manuel Silva “Gi” assume a equipa B do Petro de Luanda e a coordenação do basquetebol de formação.

O treinador, campeão africano com as selecções masculinas de basquetebol em Sub-16 e Sub-18, já foi técnico-adjunto no período em que a equipa principal era treinada por Alberto Babo.

Estas movimentações no Petro de Luanda surgem numa época em que o clube campeão nacional operou várias mudanças no departamento de basquetebol, com a nomeação de Anselmo Monteiro, como vice-presidente, e Hermenegildo Mbunga, como director para a modalidade.