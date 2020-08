Covid-19: Comissão isola Aldeia de Capeio

A Comissão Provincial de Combate à Covid-19 anunciou, hoje (domingo), o isolamento da Aldeia de Capeio (Cunhinga), a cerca de 30 quilómetros do Cuito, para rastrear, na segunda-feira, as pessoas que tiveram contacto com o primeiro caso positivo da pandemia no Bié.

O facto foi avançado aos jornalistas pelo coordenador local da comissão, o governador provincial Pereira Alfredo, que se deslocou, nesse domingo, com outros membros da equipa multissectorial, ao município do Cunhinga para avaliar de perto as condições e realidade da zona.

Pereira Alfredo ressaltou que a comissão local de combate à pandemia está agora a avaliar a situação e ver as medidas mais adequadas para fazer face à situação, numa altura em que o cidadão diagnosticado positivo à Covid-19, de sexo masculino, está num dos centros de tratamento local.

Reafirmou ser um caso importado a partir de Luanda, que já estava sob controlo das autoridades locais, daí ter reiterado o apelo à calma a todos os cidadãos, a julgar pelos meios suficientes para conter eventuais casos, aliado ao reforço das medidas de prevenção e o maior envolvimento das forças de Defesa e Segurança.

Por sua vez, o director do Gabinete local da Saúde e porta-voz da mesma comissão, médico João Campos, informou à imprensa que vai se intensificar a vigilância no Cunhinga e, que nessa altura, decorrem buscas activas na localidade da Capunda, onde o doente teve contacto com mais cidadãos, para na segunda-feira (03/8) efectuarem-se testes rápidos.

De recordar que o caso positivo reportado sábado no Bié envolve um cidadão que violou a cerca sanitária de Luanda e refugiou-se no município do Cunhinga, cerca de 30 quilómetros do Cuito (capital provincial), onde também esteve em quarentena.

Após recolha de amostras e enviadas para Luanda, ele havia fugido para parte incerta, mas “felizmente foi encontrado”, enfatizou a fonte, garantindo que o cidadão está estável. É assintomático e está internado no Centro de Tratamento da Cavanga II, no Cuito.

Diante do cepticismo de determinadas pessoas, sublinhou que referido Centro dispõe de excelentes condições para o manuseio de casos, não só suspeitos, mas também positivos da covid-19.

Segundo João Campos, a nível da província cumprem quarentena institucional e domiciliar cem cidadãos, de cujas amostras foram recolhidas ainda hoje (domingo) e enviadas, via terrestre, para Luanda, onde se vai confirmar os resultados, alguns reactivos tanto no “IGG” como no “IGR””.

Com o caso deste sábado, o Bié tornou-se na décima primeira (11ª) província a registar casos positivos de Covid-19, em Angola, que conta actualmente com 1.164 infectados, 54 óbitos, 460 recuperados e 650 activos, alguns com o quadro clínico muito preocupante.