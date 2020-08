Pela sétima vez Lewis Hamilton vence em Silverstone e lidera o Mundial de Fórmula 1

Foi a 91ª pole da carreira de Hamilton, recordista absoluto do quesito na história da Fórmula 1. Mais do que isso: mostra o nível de genialidade que o inglês atingiu na categoria. Mesmo quando tudo parece dar errado, ele consegue 12 minutos de um desempenho avassalador. É neste momento que eu imagino como está a cabeça de Bottas, que conta com o mesmo carro do inglês. O finlandês foi o mais rápido durante quase todo o sábado e, mesmo assim, não consegue superar o companheiro. O nível de pressão sobre sua cabeça é tão grande que, em sua última tentativa, marcou um primeiro setor melhor que o de Hamilton, mas jogou tudo fora com um erro no segundo setor. Sem dúvidas, ser companheiro do inglês é a tarefa mais inglória da F1 atual.

O finlandês Valtteri Bottas vai largar na segunda posição do grid do GP da Inglaterra — Foto: Bryn Lennon/Getty Images

O GP da Inglaterra começará às 10h10 (de Brasília) deste domingo, com transmissão da TV Globo e do GloboEsporte.com. A narração será de Cleber Machado; comentários de Felipe Giaffone e Luciano Burti; e reportagens de Marcelo Courrege.

O domínio da Mercedes foi tão grande na classificação que o terceiro colocado, Max Verstappen, da RBR, ficou a distantes 1s022 do tempo de Hamilton. Um verdadeiro passeio das Panteras Negras. O holandês ainda tirou um coelho da cartola com o cronômetro zerado e, mesmo com um carro com a traseira desequilibrada em condições de volta rápida, vai abrir a segunda fila do grid em Silverstone.

A esperança para ele é o ritmo de corrida do carro da RBR: nas simulações de sexta, pelo menos, eles andaram no mesmo ritmo das Mercedes, que geralmente escondem o jogo nos primeiros treinos do fim de semana. Mas é no que a equipe austríaca pode se agarrar: a chance de um bom resultado.