Homenagens em Portugal a Bruno Candé assassinado há uma semana

O assassinato há uma semana nas imediações de Lisboa de Bruno Candé, actor de origem guineense, por motivos presumivelmente racistas, tem gerado uma onda de repúdio por todo o país.

Entre hoje e amanhã, familiares, próximos e grupos anti-racistas organizam em várias cidades portuguesas uma série de homenagens e manifestações de protesto contra as discriminações, sendo que em Lisboa decorre uma marcha no final desta tarde para recordar a figura do falecido actor de 39 anos, pai de 3 filhos.

Ainda antes desta concentração, Luís Guita falou com próximos de Bruno Candé, amigos e colegas que contracenaram com ele no palco, recordando o seu percurso e a sua postura de vida.