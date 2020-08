Governo exonera conselho de administração da TV Zimbo e nomeia comissão de gestão

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação exonerou o conselho de administração da TV Zimbo, tendo nomeado uma comissão de gestão, coordenada por Paulo Julião, que tem 120 dias para reestruturar a empresa e submeter o relatório final.

Num comunicado a que o Novo Jornal teve acesso, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação informa que a empresa do grupo Média Nova “foi promovida e constituída com o apoio e reforço institucional do Estado com o objectivo de desenvolverem no País uma actividade de comunicação social”

“Tendo em conta que o Serviço Nacional de Recuperação dos Activos da Procuradora Geral da República procedeu à entrega que formaliza a transferência da titularidade e da gestão, e havendo necessidade de se dar continuidade aos serviços de comunicação social prestados pela empresa TV Zimbo, Teledifusão S.A., bem como garantir a segurança e a estabilidade dos postos de trabalho”, descreve o comunicado para acrescentar que o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação exarou um Despacho no 31 de Julho de 2020 onde determina que cessam funções Guilherme Narciso Galiano, administrador, Nuno Miguel Van-Dúnem Filipe, director de Meios de Produção, Laura Susete Rodrigues Ferreira, directora de Produção, Edmilza Nicósia Bota dos Santos Gonzalez, directora dos Recursos Humanos, Amilcar Benedito Lopes Xavier, director de Informação, Diacussala Mabidi, director de Finanças, e Saulo Moreira Veloso, director de arte.

Paulo Julião Muaca, como o Novo Jornal avançou na quinta-feira, 30, foi nomeado coordenador geral da comissão de gestão, que integra também Benedito Lopes Xavier, enquanto coordenador para conteúdos, Nuno Miguel Van-Dúnem Filipe, como coordenador para Área Técnica e de Meios de Produção, Silvina Alcina Tavita Menezes Mendes de Carvalho, coordenadora para os Assuntos Jurídicos, Inalda Marcela Kwayela de Oliveira Manjenje Furtado da Conceição, coordenadora para Administração e Finanças, Nádia Lorena Martins Brás, coordenadora para área Comercial e Marketing.

O grupo Media Nova, até 30 de Julho propriedade dos generais “Dino” Nascimento e Hélder Dias “Kopelipa” e do ex-vice-presidente Manuel Vicente, foi entregue na tarde de quinta-feira num acto oficial em que estiveram presentes o general Kopelipa e o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.