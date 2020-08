Covid-19: Angola regista mais 39 casos e uma morte

O quadro epidemiológico nacional registou, nas últimas 24 horas, mais 39 casos, um óbito e 38 recuperados, informou hoje, em Luanda o Secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dos novos infectados, de acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, que fazia a habitual actualização de dados, consta quatro no município do Soyo, província do Zaire, envolvendo trabalhadores da Base do Kwanda, e um no Moxico (importado de Luanda).

Conforme Franco Mufinda, a lista dos novos infectados inclui 28 homens e 11 mulheres. No total, o país conta com 1.144 casos positivos, 52 óbitos, 433 recuperados e 659 activos.