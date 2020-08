Basquetebol: Técnico Lazare Adingono a caminho do 1º de Agosto

O antigo treinador do Petro de Luanda, Lazare Adingono, pode estar a caminho da Academia do 1ºde Agosto, soube o Jornal de Angola de fonte próxima ao clube “militar”.

O timoneiro foi convidado pela direcção do 1º de Agosto, para fazer parte do quadro de treinadores de formação ao serviço da Academia da agremiação.

Adingono vai assinar um vinculo contratual de duas épocas com a direcção do clube liderado por Carlos Hendrick. Na Academia, o camaronês, de 42 anos, vai ter a companhia de José Carlos Guimarães. Os dois experientes treinadores passam a coordenar toda a formação do clube.

A fonte acrescentou que as negociações com Lazare Adingono decorrem “a bom ritmo” e tudo indica que o antigo treinador tricolor vai mesmo ficar no clube rubro e negro. A contratação de Adingono enquadra-se no reforço do quadro de treinadores, bem como no comprometimento da agremiação com a melhoria do desenvolvimento das habilidades e qualidades dos atletas de formação.

Com a possível chegada do treinador, a Academia do 1º de Agosto fica mais reforçada. É a primeira vez que o sector de formação do basquetebol do clube “militar” regista a entrada de um técnico renomado.

A fonte, que vimos citando, adiantou que a confirmação da contratação de Lazare Adingono pode ser feita nos próximos dias pelo clube da Maianga.